В России может закрыться большая часть детских лагерей

Детские лагеря могут обязать получать лицензию на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования. Проект соответствующего федерального закона уже подготовлен. Об этом пишут «Известия».

Правительство стало разрабатывать меры по ужесточению требований к организации детского отдыха и оздоровления в лагерях после трагедии на Сямозере в Карелии — тогда утонули 14 детей. Сейчас около 60% организаций, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, лицензии на дополнительное образование не имеют.

По действующему законодательству детские лагеря обязаны получить лишь разрешение на воспитательную деятельность. В Минобрнауке говорят, что образовательную лицензию лагеря должны будут получить до 1 января 2020 года, иначе их закроют. Предполагается, что поправки вступят в силу с января 2018 года.

Законопроект также предусматривает, что будет определен уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере отдыха и оздоровления детей. Для этого предлагается внести поправки в федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Таким органом может стать Минобрнауки.

Сейчас в России действуют более 40 тысяч организаций, специализирующихся на отдыхе и оздоровлении детей.

— Нужно привести систему в некую норму, чтобы исключить такие трагедии, как на Сямозере. Но с другой стороны, не стоит забывать, что каждую норму нужно применять так, чтобы до нее можно было «допрыгнуть», — сказал директор «Артека» Алексей Каспржак. — Условно, если мы каждому ребенку будем ставить норму прыжка в длину как олимпийскому чемпиону, он не сможет соответствовать такому требованию. И такая же разница между «Артеком» и маленьким муниципальным лагерем. Одним мерилом всех мерить не стоит.

Представители небольших лагерей пессимистично оценивают законопроект. Они уверены: ужесточение требований приведет к массовому закрытию лагерей.

Получить лицензию на деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, предусмотренную законом «Об образовании», будет непросто. Для этого необходимо зарегистрировать некоммерческую организацию, а уже затем оформить разрешение.