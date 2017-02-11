«Большой тур» на Куликовом поле: гонки на упряжках, лошадки и голубоглазые хаски

Фото Дмитрия Дзюбина.

Наш корреспондент побывал в 11 февраля в районе села Монастырщино на традиционном «Большом туре» Куликова поля. Для вас - яркий фоторепортаж.

«Большой тур» - это настоящий праздник северных собак. Соревнования по ездовому спорту на собачьих упряжках традиционно становятся самой яркой частью праздника.

Потому что хаски, самоеды и маламуты - это такое сплошное ми-ми-ми, что просто деваться некуда! А еще в этом году в Монастырщино пекли блины, показывали мастер-класс по верховой езде и зрителей развлекали.

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