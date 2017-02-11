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«Большой тур» на Куликовом поле: гонки на упряжках, лошадки и голубоглазые хаски
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Большой тур» на Куликовом поле: гонки на упряжках, лошадки и голубоглазые хаски

Наш корреспондент побывал в 11 февраля в районе села Монастырщино на традиционном «Большом туре» Куликова поля. Для вас - яркий фоторепортаж.

«Большой тур» - это настоящий праздник северных собак. Соревнования по ездовому спорту на собачьих упряжках традиционно становятся самой яркой частью праздника.
 
 
Потому что хаски, самоеды и маламуты - это такое сплошное ми-ми-ми, что просто деваться некуда! А еще в этом году в Монастырщино пекли блины, показывали мастер-класс по верховой езде и зрителей развлекали.
 
 
Любуйтесь фотографиями в галерее!
Галерея
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 1
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 2
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 3
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 4
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 5
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 6
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 7
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 8
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 9
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 10
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 11
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 12
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 13
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 14
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 15
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 16
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 17
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 18
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 19
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 20
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 21
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 22
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 23
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 24
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 25
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 26
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 27
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 28
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 29
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 30
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 31
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 32
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 33
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 34
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 35
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 36
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 37
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 38
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 39
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 40
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 41
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 42
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 43
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 44
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 45
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 46
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 47
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 48
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 49
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 50
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 51
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 52
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 53
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 54
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 55
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 56
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 57
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 58
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 59
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 60
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 61
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 62
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 63
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 64
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 65
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 66
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 67
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 68
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 69
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 70
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 71
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 72
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 73
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 74
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 75
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 76
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 77
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 78
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 79
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 80
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 81
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 82
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 83
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 84
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 85
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 86
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 87
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 88
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 89
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 90
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 91
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 92
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 93
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 94
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 95
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 96
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 97
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 98
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 99
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 100
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 101
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 102
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 103
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 104
Большой тур на Куликовом поле, Фото: 105
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:19 +1
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