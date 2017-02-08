Туляков ждет полутеневое лунное затмение

При ясном небе его можно будет увидеть в 03:44 по московскому времени.

Жители центральных регионов в ночь на 11 февраля смогут увидеть полутеневое лунное затмение, сообщили в Московском планетарии. Об этом пишут «Известия».

Редкое природное явление можно будет наблюдать на большой территории, за исключением Дальнего Востока. При ясном небе оно будет видно в 03.44.

Полутеневое затмение происходит, если Луна попадает в область, которую Земля лишь частично заслоняет от Солнца. В таком случае яркость Луны уменьшается незначительно — явление фиксируется с помощью приборов.

По утверждению служащих столичного планетария, затмением можно будет полюбоваться при помощи особой оптики — телескопа или фотоаппарата.