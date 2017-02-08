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Ряд тульских брендовых продуктов представят регион на «Продэкспо-2017»

Ряд тульских брендовых продуктов представят регион на «Продэкспо-2017»

В экспозицию Тульской области вошли «Тульские пряники», «Белёвская пастила», «Суворовские конфеты», «Боярские сладости» и растительные масла Aromissimo.

С 6 по 10 февраля в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве проходит 24-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017».

В экспозицию Тульской области вошли «Тульские пряники», «Белёвская пастила», «Суворовские конфеты», «Боярские сладости» и растительные масла Aromissimo.

Крупнейший в России и Восточной Европе международный форум «Продэкспо» является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков и в течение более 20 лет определяет вектор развития отечественной пищевой индустрии.

сегодня, в 09:05 +2
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