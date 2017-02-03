новости
новости
Регистрация
Наталия Зыкова: «Важно помнить об информационной безопасности детей»
Фото из архива Myslo.

Наталия Зыкова: «Важно помнить об информационной безопасности детей»

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова посетила Алексин и встретилась с местными родителями.

На встречу уполномоченного с родительской общественностью пришло более ста человек, в том числе представители родительских комитетов, многодетные семьи, семьи с приемными детьми, представители органов социальной защиты населения и опеки.

Прежде чем ответить на вопросы присутствующих, Наталия Зыкова раскрыла родителям суть института уполномоченного по правам ребенка, его цели и задачи. Также Наталия Зыкова обратила внимание родителей и педагогов на вопросы информационной безопасности детей:

«Родители зачастую беспокоятся о физическом здоровье своих детей, это важно, но при этом они не замечают опасностей для психики детей, которые исходят от ресурсов сети интернет. Помимо психики детей угрозе подвергаются и их персональные данные, которые дети необдуманно размещают на страницах социальных сетей».

В ходе встречи уполномоченным были даны рекомендации по соблюдению норм информационной безопасности.

Участники встречи спрашивали об имущественных правах детей, условиях получения инвалидности ребенком, а также о предоставлении земельных участков многодетным семьям. По всем вопросам Наталия Зыкова дала разъяснения.

Родители выступили с предложением ввести запрет на электронные сигареты, которые на сегодняшний день имеют особую популярность среди детей 11-12 лет. Уполномоченный поддержала их позицию и сообщила, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным со всеми вытекающими последствиями – запретом их рекламы, продажи подросткам и курения в общественных местах.

В рамках визита Наталия Зыкова приняла участие в урегулировании конфликта, сложившегося между педагогами спортивной школы «Горизонт» и родителями учащихся.

В завершение своего визита Наталия Зыкова посетила жительницу Алексина.

Это многодетная мать, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации: женщина тяжело больна, ей требуется медицинская помощь, а также необходим текущий ремонт в квартире, где с ней проживают четверо детей.

По результатам уполномоченным разработан порядок помощи семье с несовершеннолетними детьми и даны соответствующие рекомендации администрации муниципального образования Алексинский район.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:08 +1
Другие статьи по темам
Люди
Наталия Зыкова
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
безопасность детейэлектронные сигареты

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Полицейские Тульской области поучаствовали в акции «День крови»
Полицейские Тульской области поучаствовали в акции «День крови»
«Ростелеком» предлагает юным тулякам задать свой вопрос Президенту
«Ростелеком» предлагает юным тулякам задать свой вопрос Президенту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика