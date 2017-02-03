Наталия Зыкова: «Важно помнить об информационной безопасности детей»

Фото из архива Myslo.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова посетила Алексин и встретилась с местными родителями.

На встречу уполномоченного с родительской общественностью пришло более ста человек, в том числе представители родительских комитетов, многодетные семьи, семьи с приемными детьми, представители органов социальной защиты населения и опеки.

Прежде чем ответить на вопросы присутствующих, Наталия Зыкова раскрыла родителям суть института уполномоченного по правам ребенка, его цели и задачи. Также Наталия Зыкова обратила внимание родителей и педагогов на вопросы информационной безопасности детей:

«Родители зачастую беспокоятся о физическом здоровье своих детей, это важно, но при этом они не замечают опасностей для психики детей, которые исходят от ресурсов сети интернет. Помимо психики детей угрозе подвергаются и их персональные данные, которые дети необдуманно размещают на страницах социальных сетей».

В ходе встречи уполномоченным были даны рекомендации по соблюдению норм информационной безопасности.

Участники встречи спрашивали об имущественных правах детей, условиях получения инвалидности ребенком, а также о предоставлении земельных участков многодетным семьям. По всем вопросам Наталия Зыкова дала разъяснения.

Родители выступили с предложением ввести запрет на электронные сигареты, которые на сегодняшний день имеют особую популярность среди детей 11-12 лет. Уполномоченный поддержала их позицию и сообщила, что в ближайшее время в Госдуму внесут законопроект, приравнивающий электронные сигареты к обычным со всеми вытекающими последствиями – запретом их рекламы, продажи подросткам и курения в общественных местах.

В рамках визита Наталия Зыкова приняла участие в урегулировании конфликта, сложившегося между педагогами спортивной школы «Горизонт» и родителями учащихся.

В завершение своего визита Наталия Зыкова посетила жительницу Алексина.

Это многодетная мать, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации: женщина тяжело больна, ей требуется медицинская помощь, а также необходим текущий ремонт в квартире, где с ней проживают четверо детей.

По результатам уполномоченным разработан порядок помощи семье с несовершеннолетними детьми и даны соответствующие рекомендации администрации муниципального образования Алексинский район.