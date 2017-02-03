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Полицейские Тульской области поучаствовали в акции «День крови»
Фото предоставлено пресс-службой УМВД.

Полицейские Тульской области поучаствовали в акции «День крови»

По традиции, сотрудники полиции из различных служб и подразделений стали донорами крови.

В Тульской области полицейские сегодня участвуют в акции «День крови». Донорами стали сотрудники полиции из различных служб и подразделений органов внутренних дел региона.

По традиции, сдал кровь и начальник УМВД Сергей Галкин.

«Помогать гражданам – одна из задач полиции. А сдавая кровь, мы оказываем помощь людям. Поэтому сотрудники УМВД России по Тульской области всегда с большим вниманием относятся к акциям по сдаче крови», – говорит глава органов внутренних дел региона Сергей Галкин.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 14:34 +2
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