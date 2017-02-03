Фото предоставлено пресс-службой УМВД.
Полицейские Тульской области поучаствовали в акции «День крови»
По традиции, сотрудники полиции из различных служб и подразделений стали донорами крови.
В Тульской области полицейские сегодня участвуют в акции «День крови». Донорами стали сотрудники полиции из различных служб и подразделений органов внутренних дел региона.
По традиции, сдал кровь и начальник УМВД Сергей Галкин.
«Помогать гражданам – одна из задач полиции. А сдавая кровь, мы оказываем помощь людям. Поэтому сотрудники УМВД России по Тульской области всегда с большим вниманием относятся к акциям по сдаче крови», – говорит глава органов внутренних дел региона Сергей Галкин.
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