Полицейские Тульской области поучаствовали в акции «День крови»

Фото предоставлено пресс-службой УМВД.

По традиции, сотрудники полиции из различных служб и подразделений стали донорами крови.

В Тульской области полицейские сегодня участвуют в акции «День крови». Донорами стали сотрудники полиции из различных служб и подразделений органов внутренних дел региона.

По традиции, сдал кровь и начальник УМВД Сергей Галкин.