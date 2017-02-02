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Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области
Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области

Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области

Во время визита в Каменский район глава региона пообщался со старшеклассниками Архангельской средней общеобразовательной школы им. А. А. Кудрявцева.

Один из вопросов, который интересовал ребят, касался нехватки кадров в муниципалитете, в том числе в учреждениях здравоохранения.

Алексей Дюмин сообщил, что в настоящее время правительство Тульской области делает многое для того, чтобы молодежь оставалась на своей малой родине. Глава региона рассказал, что одно из направлений Программы социально-экономического развития Тульской области — привлечение в регион инвестиций и создание современных рабочих мест.

— Мы заинтересованы в том, чтобы в Тульскую область приходили новые инвесторы и создавали современные производства в различных сферах деятельности. Мы ставим задачу главам администраций муниципальных образований, чтобы они создавали необходимые условия для привлечения новых инвесторов, — отметил Алексей Дюмин.

Кроме этого, по словам губернатора, ведется работа по привлечению кадров в сферу здравоохранения. Для этого в регионе реализуются различные программы по поддержке молодых специалистов.

— Достичь успехов на своей малой родине можно и нужно, главное — желание и настрой. Тульская область — это регион, где есть, чем гордиться, это земля с мощнейшими традициями, — подчеркнул Губернатор.

Один из учеников поинтересовался у главы региона работой правительства Тульской области.

Чтобы ближе познакомиться с ежедневной работой губернатора и членов регионального правительства, Алексей Дюмин предложил приехать на экскурсию в здание областного правительства и пригласил школьников на одно из мероприятий.

Старшеклассники также рассказали главе региона о том, что они играют в хоккей, но их форма уже износилась. Алексей Дюмин пообещал помочь ребятам в приобретении новой формы в ближайшее время.

Затем губернатор встретился с общественностью Каменского района.

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Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 1
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 2
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 3
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 4
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 5
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 6
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 7
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 8
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 9
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 10
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 11
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 12
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 13
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 14
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 15
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 16
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 17
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 18
Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области, Фото: 19
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Автор: Ирина Суркова, вчера, в 22:08 0
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