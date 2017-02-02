Алексей Дюмин пригласил школьников на экскурсию в правительство области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Тульской области

Один из вопросов, который интересовал ребят, касался нехватки кадров в муниципалитете, в том числе в учреждениях здравоохранения.



Алексей Дюмин сообщил, что в настоящее время правительство Тульской области делает многое для того, чтобы молодежь оставалась на своей малой родине. Глава региона рассказал, что одно из направлений Программы социально-экономического развития Тульской области — привлечение в регион инвестиций и создание современных рабочих мест.



— Мы заинтересованы в том, чтобы в Тульскую область приходили новые инвесторы и создавали современные производства в различных сферах деятельности. Мы ставим задачу главам администраций муниципальных образований, чтобы они создавали необходимые условия для привлечения новых инвесторов, — отметил Алексей Дюмин.



Кроме этого, по словам губернатора, ведется работа по привлечению кадров в сферу здравоохранения. Для этого в регионе реализуются различные программы по поддержке молодых специалистов.



— Достичь успехов на своей малой родине можно и нужно, главное — желание и настрой. Тульская область — это регион, где есть, чем гордиться, это земля с мощнейшими традициями, — подчеркнул Губернатор.



Один из учеников поинтересовался у главы региона работой правительства Тульской области.



Чтобы ближе познакомиться с ежедневной работой губернатора и членов регионального правительства, Алексей Дюмин предложил приехать на экскурсию в здание областного правительства и пригласил школьников на одно из мероприятий.



Старшеклассники также рассказали главе региона о том, что они играют в хоккей, но их форма уже износилась. Алексей Дюмин пообещал помочь ребятам в приобретении новой формы в ближайшее время.



Затем губернатор встретился с общественностью Каменского района.