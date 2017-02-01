Треть преступлений в Тульской области остаются нераскрытыми

1 февраля в прокуратуре Тульской области прошла расширенная коллегия. На повестке дня — итоги работы прокуратуры за прошлый год и планы работы на 2017-й.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

Алексей Дюмин - Высокую оценку вашей работы дал президент России. Органы прокуратуры играют значимую роль в борьбе с преступностью. Прошу вас не снижать темпов работы в области контроля за проблемами ЖКХ и выплате заработной платы жителям области.

Алексей Дюмин также обратил внимание прокурорских работников на соблюдение законности в сфере долевого строительства.

- Все равны перед законом и этот принцип должен чётко соблюдаться. В прошлом году мы добились законности в Плеханово, но к сожалению, такие территории ещё есть. И в этом направлении постоянно ведётся работа. И конечно, прокуратура должна следить за преступлениями, связанными с коррупцией. Тульская область должна стать территорией — свободной от коррупции.

Николай Овсиенко заместитель полномочного представителя президента РФ в ЦФО:

Николай Овсиенко - Анализ работы органов прокуратуры показал: вы работали в напряжённой обстановке. При этом снижение числа зарегистрированных преступлений наблюдается почти по всем показателям. Я хотел бы вас поблагодарить за такую работу, но расслабляться нельзя: более трети преступных деяний остаются нераскрытыми. Этот факт следует учитывать при планировании работы на 2017 год.

На коллегии были озвучены цифры: с 2016 года остались нераскрытыми 8 убийств и больше 2000 краж



Заместитель Генерального прокурора РФ Владимир Малиновский:

Владимир Малиновский - Вы провели хорошую работу в сфере законности при проведении выборов. Немало сделано и другой работы, но вам есть, над чем работать в текущем году. Это и обеспечение законности в сфере землепользования, оплата муниципальных заказов и сфере налоговой службы. Нам интересен ваш опыт в пресечении азартных игр в сети интернет. На 27% снизилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Но эта тенденция наблюдается во всех регионах. Повышение спросов и ответственности с кадров за полученной дело — это главная ваша задача на будущий год.

Прокурор Тульской области Александр Козлов:

Александр Козлов - Прокуратура стоит на страже закона и правопорядка. В прошлом году прокуроры выявили более 60 тысяч преступлений, в суд направлено больше 7 тысяч дел. В 2016 году возросли показатели в сфере экономических преступлений — по итогам прокурорской проверки возбуждено 57 уголовных дел.

Александр Вениаминович отчитался также о работе в сфере надзора за оборонзаказом. В прошлом году прокуратура вынесла 31 представление в этой сфере. Пресечены завышение стоимости оборонзаказа на 41 миллион рублей и хищение средств на 38 миллионов.