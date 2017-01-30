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Строительство железной дороги в индустриальном парке «Узловая» обойдется в 2,7 млрд рублей

Строительство железной дороги в индустриальном парке «Узловая» обойдется в 2,7 млрд рублей

Работы профинансирует Корпорация развития Тульской области.

К лету 2018 года индустриальный парк «Узловая» с Московской железной дорогой соединит железнодорожный путь. Срок ориентировочный и зависит от результатов аукциона, который назначен на 15 февраля 2017 года.

Победитель за 15 месяцев должен будет подготовить проект, согласовать его со всеми инстанциями и построить четыре железнодорожные ветки, ведущие к станции Маклец Московской железной дороги. Кроме этого подрядчик должен будет отремонтировать саму станцию Маклец в соответствии с техническими условиями филиала ОАО «РЖД».

Длина каждого железнодорожного пути — 1860 метров. Три из них будут вести к машиностроительному заводу «Хавейл Мотор».

Работы будут вестись в рамках подписанного в мае 2014 года соглашения о строительстве машиностроительного завода.

Максимальная сумма контракта — 2,779 млн млрд 716,5 тыс. рублей. Заказчиком выступает АО «Тульская региональная корпорация развития ГЧП».

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:19 0
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