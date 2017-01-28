Житель Узловой осуждён за приобретение и хранение спайса
Мужчина приехал за наркотиком в Новомосковск, где неустановленное лицо подготовило «закладку».
Как информирует пресс-служба областной прокуратуры, 10 августа 2016 года, получив от неустановленного лица информацию о месте нахождения тайника, мужчина приехал в Новомосковск. Там в указанном месте он обнаружил и забрал полимерный пакет со спайсом.
Наркотик мужчина стал хранить в своей сумке до задержания его сотрудниками полиции вблизи кафе в Узловой.
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
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