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Житель Узловой осуждён за приобретение и хранение спайса

Житель Узловой осуждён за приобретение и хранение спайса

Мужчина приехал за наркотиком в Новомосковск, где неустановленное лицо подготовило «закладку».

Как информирует пресс-служба областной прокуратуры, 10 августа 2016 года, получив от неустановленного лица информацию о месте нахождения тайника, мужчина приехал в Новомосковск. Там в указанном месте он обнаружил и забрал полимерный пакет со спайсом.
 
Наркотик мужчина стал хранить в своей сумке до задержания его сотрудниками полиции вблизи кафе в Узловой.
 
Суд назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

 

 
Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 13:09 0
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