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На Косой Горе открылась модульная лыжная база
Фото пресс-службы правительства Тульской области

На Косой Горе открылась модульная лыжная база

С просьбой возродить базу в посёлке туляки обратились к губернатору области Алексею Дюмину в конце декабря 2016 года.

28 января в посёлке Косая Гора состоялось открытие модульной лыжной базы, приуроченное к Первенству СДЮСШОР «Дельфин» по лыжным гонкам среди юношей и девушек до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Поддержать юных спортсменов пришли председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев и директор фонда развития региона «Перспектива» Юлия Федосеева.

Юлия Федосеева сообщила, что 26 декабря 2016 года к губернатору Алексею Дюмину обратились жители областного центра с просьбой возродить в посёлке лыжную базу. Глава региона откликнулся на просьбу туляков. За счет средств фонда развития Тульской области «Перспектива» была установлена модульная лыжная база и приобретена техника для прокладки трассы.

Дмитрий Яковлев отметил, что до настоящего времени соревнования по лыжному спорту проходили в Алексинском, Богородицком и Ефремовском районах.

— Создание модульной базы — начало развития прилегающей к ней территории. Планируется, что в дальнейшем это место станет точкой притяжения не только для профессиональных спортсменов, но и любителей, — подчеркнул председатель комитета.

Участники соревнований, занявшие призовые места, были награждены медалями и дипломами.

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На Косой Горе открылась модульная лыжная база, Фото: 36
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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 00:01 +1
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