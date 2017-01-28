На Косой Горе открылась модульная лыжная база
С просьбой возродить базу в посёлке туляки обратились к губернатору области Алексею Дюмину в конце декабря 2016 года.
28 января в посёлке Косая Гора состоялось открытие модульной лыжной базы, приуроченное к Первенству СДЮСШОР «Дельфин» по лыжным гонкам среди юношей и девушек до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Поддержать юных спортсменов пришли председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев и директор фонда развития региона «Перспектива» Юлия Федосеева.
Юлия Федосеева сообщила, что 26 декабря 2016 года к губернатору Алексею Дюмину обратились жители областного центра с просьбой возродить в посёлке лыжную базу. Глава региона откликнулся на просьбу туляков. За счет средств фонда развития Тульской области «Перспектива» была установлена модульная лыжная база и приобретена техника для прокладки трассы.
Дмитрий Яковлев отметил, что до настоящего времени соревнования по лыжному спорту проходили в Алексинском, Богородицком и Ефремовском районах.
— Создание модульной базы — начало развития прилегающей к ней территории. Планируется, что в дальнейшем это место станет точкой притяжения не только для профессиональных спортсменов, но и любителей, — подчеркнул председатель комитета.
Участники соревнований, занявшие призовые места, были награждены медалями и дипломами.