Тренер «Арсенала»: «В ближайшее время мы подпишем еще одного новичка»

Фото пресс-службы "Арсенала".

Но кто это - пока держится в тайне.

«Арсенал» начал второй тренировочный сбор в Турции, который продлится до 10 февраля. Ближайшие 14 дней канониры будут жить и тренироваться в гостиничном комплексе «Титаник Делюкс». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Главный тренер Сергей Кирьяков поделился планами на ближайшее будущее.

- Какова главная цель второго сбора?

- Мы продолжаем следовать нашему плану. После четырёх дней паузы, которая была у игроков, мы решили их немного встряхнуть. Сегодня вечером провели интенсивную тренировку в тренажёрном зале. Завтра начнём работать в двухразовом режиме. Плюс, у нас будет три товарищеских матча, где мы сосредоточимся на командных взаимодействиях. Возможно, чуть больше времени уделим построению игры в обороне.

- В ходе первого сбора несколько футболистов получили травмы. Как сейчас обстоят дела с лазаретом команды?

- Мы потеряли Никиту Бурмистрова. За день до вылета у него нашли ротавирусную инфекцию. Наш медицинский штаб принял решение дать ему небольшую паузу. Уверен, через три-четыре дня он присоединится к команде. Что касается Кантемира Берхамова, Владислава Рыжкова, Гиа Григолавы и Александра Денисова, то они полностью здоровы и с завтрашнего дня тренируются в общей группе.

- На сборах команду ждут матчи против серьезных противников, это идёт в плюс?

- Безусловно. Играя с сильными соперниками, гораздо проще увидеть свои ошибки и слабые стороны. После таких матчей складывается более полная картина происходящего.

- Кто пополнит «Арсенал» на втором сборе?

- К нам должны приехать два – три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу.

Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем еще одного новичка. Работа в этом направлении ведётся и не прекращается.

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- Почему решили сменить местоположение?

- Это чисто психологический ход. Выражаясь театральным языком, нам нужна была смена декораций. Новое место – новые эмоции. Думаю, что ребята сейчас получат положительный импульс и с удвоенной энергией продолжат работу.