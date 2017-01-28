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Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе
Фото пресс-службы администрации Тулы

Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе

Первый заместитель главы администрации Владислав Галкин отметил, что что необходимо своевременно осуществлять уборку детских и спортивных площадок.

В субботнем объезде города также приняли участие начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, сотрудники главных управлений администрации Тулы по территориальном округам, представители АО «Спецавтохозяйство». В рамках объезда были проинспектированы работы по расчистке автомобильных дорог, тротуаров и дворов от снега, а также работ по его вывозу.

В Пролетарском округе  по инициативе главного управления совместно с управляющими компаниями ОАО фирма «РЭМС» и ООО «УК Ремстройсервис» при участии жителей были проведены мероприятия по вывозу снега и уборке придомовых территорий. Работы проходили в трех дворах: ул. Металлургов, 53, 55; ул. Металлургов, 49, 51; 1-й проезд Металлургов, 4. Для всех участников был организован праздник с чаепитием.

Также работы велись на дорогах, тротуарах, остановочных павильонах улиц Хворостухина, Щегловской засеки, Металлургов, Вильямса, Фучика, Гастелло и др. В уборке и вывозе снега во дворах и на улицах Пролетарского территориального округа было задействовано 17 самосвалов, 2 ломовоза, 3 грейдера, 3 снегопогрузчика, 4 МТЗ и др. По инициативе администрации города мероприятия по уборке снега совместно с управляющими компаниями при участии жителей планируется проводить регулярно.

Владислав Галкин в ходе объезда отметил, что при уборке особое внимание необходимо уделять остановкам, тротуарам и парковкам, а также удалению снега и сосулек с крыш жилых домов. Он также подчеркнул, что необходимо своевременно осуществлять уборку детских и спортивных площадок. Были даны поручения по организации уборки и вывоза снега с городских улиц.

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Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 1
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 2
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 3
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 4
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 5
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 6
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 7
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 8
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 9
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 10
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 11
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 12
Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе, Фото: 13
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Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 23:00 0
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