Сотрудники администрации Тулы проинспектировали уборку снега в городе

Фото пресс-службы администрации Тулы

В субботнем объезде города также приняли участие начальник управления по благоустройству администрации Тулы Татьяна Матвеева, заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова, сотрудники главных управлений администрации Тулы по территориальном округам, представители АО «Спецавтохозяйство». В рамках объезда были проинспектированы работы по расчистке автомобильных дорог, тротуаров и дворов от снега, а также работ по его вывозу.

В Пролетарском округе по инициативе главного управления совместно с управляющими компаниями ОАО фирма «РЭМС» и ООО «УК Ремстройсервис» при участии жителей были проведены мероприятия по вывозу снега и уборке придомовых территорий. Работы проходили в трех дворах: ул. Металлургов, 53, 55; ул. Металлургов, 49, 51; 1-й проезд Металлургов, 4. Для всех участников был организован праздник с чаепитием.

Также работы велись на дорогах, тротуарах, остановочных павильонах улиц Хворостухина, Щегловской засеки, Металлургов, Вильямса, Фучика, Гастелло и др. В уборке и вывозе снега во дворах и на улицах Пролетарского территориального округа было задействовано 17 самосвалов, 2 ломовоза, 3 грейдера, 3 снегопогрузчика, 4 МТЗ и др. По инициативе администрации города мероприятия по уборке снега совместно с управляющими компаниями при участии жителей планируется проводить регулярно.

Владислав Галкин в ходе объезда отметил, что при уборке особое внимание необходимо уделять остановкам, тротуарам и парковкам, а также удалению снега и сосулек с крыш жилых домов. Он также подчеркнул, что необходимо своевременно осуществлять уборку детских и спортивных площадок. Были даны поручения по организации уборки и вывоза снега с городских улиц.