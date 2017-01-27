В Тульской области построят две новые газотранспортные станции

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Еще три станции будут реконструировать: это газотранспортные станции Новотульская, Ясногорск и Северо-Задонская.

27 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин провёл рабочую встречу с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым.

Алексей Дюмин отметил, что компания «Газпром трансгаз Москва» вносит весомый вклад в развитие региона.

По словам губернатора, в настоящее время в Тульской области разрабатываются проекты реконструкции газотранспортных станций Новотульская, Ясногорск и Северо-Задонская.

Также в планах – строительство двух новых: Турино и Прокшино.

«С учётом привлечения новых инвесторов в тульский регион эти проекты важны для нас», – сказал Алексей Дюмин.

Александр Бабаков поблагодарил главу региона за возможность обсудить вопросы текущей деятельности. Он рассказал о социальной ответственности компании, в частности, поддержке спорта и развития культуры в регионе.

Кроме того, в Год экологии на территории Тульской области компания планирует провести около 100 природоохранных мероприятий.

Во встрече также приняли участие первый заместитель губернатора, председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, начальник филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» «Тульское линейное производственное управление магистральных газопроводов» Николай Ващилов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и АО «Газпром газораспределение Тула» Николай Воробьев, члены регионального правительства.