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В Туле выступит артист лейбла Black Star inc.

В Туле выступит артист лейбла Black Star inc.

Наш город с клубным концертом посетит рэпер Скруджи, который в 2015 году вошёл в пятёрку лучших на кастинге «Молодая кровь» из 3000 претендентов.

Обычный парень с улицы, который мечтал попасть в команду Black Star, на своём примере всем доказывает, что добиться можно всего.

Музыкой Скруджи увлекся в юные годы, поэтому некоторую часть заработанных денег тратил на создание треков в жанре «рэп» и клипов к ним, потому что понял, что хочет заниматься этим на серьезном уровне.

В 2015 году Скруджи решил принять участие в реалити-шоу «Молодая Кровь», которое транслировалось на телеканале «CTC Love», после которого у молодых исполнителей есть шанс стать участником музыкального лейбла Black Star. В ноябре 2015 года стало известно, что Скруджи и Тимати — отныне в одной лодке,

Успейте купить билеты на концерт Скруджи, который состоится 3 февраля в «Прянике».

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сегодня, в 15:32 −4
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