Фото пресс-службы администрации Тулы.
В Пролетарском округе пройдут соревнования по фигурному катанию
Они состоятся на льду филиала Дома культуры и досуга по адресу ул. Металлургов, 22.
28 и 29 января в Туле в Пролетарском округе пройдут соревнования по разрядам среди участников старших групп студии фигурного катания на льду «Пируэт». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
28 января с 17.00 до 19.00 участники коллектива продемонстрируют короткую программу и элементы.
29 января с 11.00 до 14.00 фигуристы выступят с произвольной программой.
Соревнования пройдут на открытом льду филиала МАУК «ГКЗ» «Дом культуры и досуга» по адресу ул. Металлургов, 22.
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