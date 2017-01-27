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В Пролетарском округе пройдут соревнования по фигурному катанию
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Пролетарском округе пройдут соревнования по фигурному катанию

Они состоятся на льду филиала Дома культуры и досуга по адресу ул. Металлургов, 22.

28 и 29 января в Туле в Пролетарском округе пройдут соревнования по разрядам среди участников старших групп студии фигурного катания на льду «Пируэт». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

28 января с 17.00 до 19.00 участники коллектива продемонстрируют короткую программу и элементы.

29 января с 11.00 до 14.00 фигуристы выступят с произвольной программой.

Соревнования пройдут на открытом льду филиала МАУК «ГКЗ» «Дом культуры и досуга» по адресу ул. Металлургов, 22.

 

 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:19 +1
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