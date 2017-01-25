В Туле на пожаре на улице Волкова пострадала пенсионерка

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

25 января в Туле на улице Волкова произошел пожар. О возгорании в трехкомнатной квартире на первом этаже в трехэтажном жилом доме в 2.32 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

Пожарные прибыли на место происшествия в 2.37, однако к этому времени жильцы квартиры сами потушили огонь.

При пожаре пострадала 83-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения. Пенсионерку госпитализировали.

Причина происшествия устанавливают специалисты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.