Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Туле на пожаре на улице Волкова пострадала пенсионерка
83-летняя женщина отравилась продуктами горения.
25 января в Туле на улице Волкова произошел пожар. О возгорании в трехкомнатной квартире на первом этаже в трехэтажном жилом доме в 2.32 сообщили на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».
Пожарные прибыли на место происшествия в 2.37, однако к этому времени жильцы квартиры сами потушили огонь.
При пожаре пострадала 83-летняя женщина. Она отравилась продуктами горения. Пенсионерку госпитализировали.
Причина происшествия устанавливают специалисты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
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