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Тульские приставы отыскали алиментщика-гражданина Египта в Москве

Тульские приставы отыскали алиментщика-гражданина Египта в Москве

Горе-отец накопил задолженность в размере 236 тысяч рублей.

На исполнении в отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Туле находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина Египта задолженности по алиментам. Об этом информирует пресс-служба областного управления ФССП.

Нерадивый отец накопил долг на сумму 236 тысяч рублей. Он длительное время не общался с ребенком и не поддерживал материально. Кроме того, установить местонахождение «заботливого» отца не представлялось возможным. По месту регистрации он не проживал, в связи с чем был объявлен в розыск.

В результате беглеца нашли в Москве.

 

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 20:05 +2
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