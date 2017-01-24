Тульские приставы отыскали алиментщика-гражданина Египта в Москве

На исполнении в отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Туле находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина Египта задолженности по алиментам. Об этом информирует пресс-служба областного управления ФССП.

Нерадивый отец накопил долг на сумму 236 тысяч рублей. Он длительное время не общался с ребенком и не поддерживал материально. Кроме того, установить местонахождение «заботливого» отца не представлялось возможным. По месту регистрации он не проживал, в связи с чем был объявлен в розыск.