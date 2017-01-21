В Тульской области отмечены очаги бешенства
По данным МЧС, природные очаги опасного заболевания есть в городских округах Ефремова, Алексина и Тулы.
В своем ежедневном оперативном прогнозе по санитарно-эпидемиологической обстановке Управление МЧС по Тульской области сообщает, что в регионе сохраняется активность природных очагов бешенства.
Такая активность отмечена на лесной территории муниципальных образований городских округов Ефремова, Алексина и Тулы.
Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) - опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Возбудитель бешенства - нейротропный вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и у человека. После появления симптомов, как правило, больного спасти не удаётся.
Заразиться бешенством можно только от больного животного. От человека к человеку вирус бешенства не передаётся, хотя в некоторых случаях заражение всё-таки возможно (описаны случаи заражения бешенством при трансплантации роговицы).
Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных, поэтому переносчиком может быть любое животное.
Наиболее опасными в качестве переносчиков из диких животных являются лисы (основной резервуар инфекции), волки. Из домашних - кошки и собаки. Грызуны (белки, кролики, мыши, крысы, морские свинки) представляют меньшую опасность. Наиболее велика вероятность заражения от лис и бездомных собак, обитающих за городом, в весенне-летний период.
Если Вас укусило животное, то необходимо:
- Сразу же обратиться в травмпункт, ведь успех профилактики бешенства сильно зависит от того, насколько быстро вы обратились за помощью к врачу. Желательно сообщить врачу в травмпункте следующую информацию - описание животного, его внешний вид и поведение, наличие ошейника, обстоятельства укуса.
- Провести курс прививок, назначенный врачом. Сорок уколов в живот давно никто не делает, вам введут вакцину и отпустят домой. И так пять или шесть раз. В стационаре могут оставить укушенного, если его состояние особенно тяжелое, прививающихся повторно, а также лиц, имеющих заболевание нервной системы или аллергические заболевание, беременных и лиц, привитых другими прививками в течение последних двух месяцев.
- На время вакцинации и спустя 6 месяцев после нее необходимо воздерживаться от употребления спиртных напитков.
- Не рекомендуется переутомляться, переохлаждаться или наоборот перегреваться. Нужно помнить: бешенство - смертельное заболевание, вылечить его нельзя, но в случае укуса, ослюнения животным заболевание можно предупредить своевременно проведенным курсом лечебно-профилактической вакцинации. Эффективность вакцинации находится в прямой зависимости от времени обращения за помощью после укуса.