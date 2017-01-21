В Тульской области отмечены очаги бешенства

По данным МЧС, природные очаги опасного заболевания есть в городских округах Ефремова, Алексина и Тулы.

В своем ежедневном оперативном прогнозе по санитарно-эпидемиологической обстановке Управление МЧС по Тульской области сообщает, что в регионе сохраняется активность природных очагов бешенства.

Такая активность отмечена на лесной территории муниципальных образований городских округов Ефремова, Алексина и Тулы.

Управление МЧС и Роспотребнадзор напоминают

Бешенство (гидрофобия, водобоязнь) - опасное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства. Возбудитель бешенства - нейротропный вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и у человека. После появления симптомов, как правило, больного спасти не удаётся.

Заразиться бешенством можно только от больного животного. От человека к человеку вирус бешенства не передаётся, хотя в некоторых случаях заражение всё-таки возможно (описаны случаи заражения бешенством при трансплантации роговицы).

Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных, поэтому переносчиком может быть любое животное.

Наиболее опасными в качестве переносчиков из диких животных являются лисы (основной резервуар инфекции), волки. Из домашних - кошки и собаки. Грызуны (белки, кролики, мыши, крысы, морские свинки) представляют меньшую опасность. Наиболее велика вероятность заражения от лис и бездомных собак, обитающих за городом, в весенне-летний период.

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