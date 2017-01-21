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Анатолий Вассерман прочел лекцию для тульских студентов
Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

Анатолий Вассерман прочел лекцию для тульских студентов

А также известный журналист, телеведущий и политический консультант стал специальным гостем церемонии награждения лучших тульских бизнесменов.

20 января в колонном зале Дворянского собрания торжественно объявили лауреатов ежегодной региональной премии «Тульский бизнес 2016». В этот год тульский бизнес не только выстоял в новых экономических условиях, но и смог реализовать ранее запланированные проекты, нарастить свой потенциал.

Специальным гостем мероприятия стал известный журналист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

В этот же день Вассерман побывал в ТулГУ и встретился с преподавателями и студентами Института высокоточных систем им. В. П. Грязева.


Фото: Молодой Коммунар.

В разговоре со студентами он рассказал, что оружием увлекается давно, у него есть несколько проектов, связанных со стрелковым вооружением. Анатолий Вассерман даже предложил студентам выполнить курсовые работы по его темам.

сегодня, в 10:32 +2
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