Анатолий Вассерман прочел лекцию для тульских студентов

Фото предоставлено пресс-службой правительства ТО.

А также известный журналист, телеведущий и политический консультант стал специальным гостем церемонии награждения лучших тульских бизнесменов.

20 января в колонном зале Дворянского собрания торжественно объявили лауреатов ежегодной региональной премии «Тульский бизнес 2016». В этот год тульский бизнес не только выстоял в новых экономических условиях, но и смог реализовать ранее запланированные проекты, нарастить свой потенциал.

Специальным гостем мероприятия стал известный журналист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

В этот же день Вассерман побывал в ТулГУ и встретился с преподавателями и студентами Института высокоточных систем им. В. П. Грязева.



Фото: Молодой Коммунар.

В разговоре со студентами он рассказал, что оружием увлекается давно, у него есть несколько проектов, связанных со стрелковым вооружением. Анатолий Вассерман даже предложил студентам выполнить курсовые работы по его темам.