На территории «Медвенское» расчищают дороги от снега

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

На территории «Медвенское» расчищают дороги. Накануне на территории поселений произведена механическая расчистка подъездов к населенным пунктам и дорог от снега в с. Дорофеево, д. Бабанино, д. Алферьево, с. Руднево, д. Медвенка.

В д. Мыза очистили от снега разворотное кольцо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.