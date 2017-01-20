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На территории «Медвенское» расчищают дороги от снега
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На территории «Медвенское» расчищают дороги от снега

Об этом рассказали в пресс-службе администрации Тулы.

На территории «Медвенское» расчищают дороги. Накануне на территории поселений произведена механическая расчистка подъездов к населенным пунктам и дорог от снега в с. Дорофеево, д. Бабанино, д. Алферьево, с. Руднево, д. Медвенка.

В д. Мыза очистили от снега разворотное кольцо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:03 +4
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