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В тройном ДТП в Туле пострадал 6-летний ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В тройном ДТП в Туле пострадал 6-летний ребенок

Мальчика госпитализировали.

18 января в 7.30 в Туле на пересечении улиц Кирова и Немцова 36-летний мужчина, управляя «Рено Сандеро», при выезде на перекресток со второстепенной дороги столкнулся с двумя автомобилями: «Хёндэ ix35» и «Киа Оптима».

В результате ДТП пострадали пассажиры «Рено».

Шестилетний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение.

29-летняя женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:38 +1
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