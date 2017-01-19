В тройном ДТП в Туле пострадал 6-летний ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

18 января в 7.30 в Туле на пересечении улиц Кирова и Немцова 36-летний мужчина, управляя «Рено Сандеро», при выезде на перекресток со второстепенной дороги столкнулся с двумя автомобилями: «Хёндэ ix35» и «Киа Оптима».

В результате ДТП пострадали пассажиры «Рено».

Шестилетний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение.

29-летняя женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.