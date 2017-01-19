Фото УГИБДД по Тульской области.
В тройном ДТП в Туле пострадал 6-летний ребенок
Мальчика госпитализировали.
18 января в 7.30 в Туле на пересечении улиц Кирова и Немцова 36-летний мужчина, управляя «Рено Сандеро», при выезде на перекресток со второстепенной дороги столкнулся с двумя автомобилями: «Хёндэ ix35» и «Киа Оптима».
В результате ДТП пострадали пассажиры «Рено».
Шестилетний мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение.
29-летняя женщина после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.
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