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Роспотребнадзор Тульской области изъял из продажи 200 детских игрушек

Роспотребнадзор Тульской области изъял из продажи 200 детских игрушек

Также по итогам проводившихся проверок изъяли 2300 единиц детской одежды и обуви.

За 2016 год 46% проверок выявили нарушения обязательных требований Технических регламентов «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», «О безопасности игрушек».

Основными нарушениями стало отсутствие полной маркировки, нанесенной на игрушки, детскую одежду и обувь.

Полная маркировка должна содержать наименование и место нахождения производителя, импортера, сведения об условиях ухода за обувью и одеждой, возрастные ограничения на игрушках и так далее.

Больше половины проверок прошло с лабораторными исследованиями: отобраны 109 образцов (87 проб детской одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей и 22 пробы игрушек). Из них 13 проб (12%) не соответствовали требованиям технических регламентов по показателям безопасности:

  • 11 образцов одежды для девочек и мальчиков не прошли проверку по гигроскопичности: продукция МПШО «Смена» (Москва); ООО «Текстильно-трикотажное объединение «Клинволокно» (Московская область); ИП Клименко А.В. (Ульяновск), а также товары из Китая, Турции, Киргизии, Бангладеша
  • 2 образца игрушек – погремушка и сотовый телефон по превышению максимального уровня звука (страна происхождения Беларусь и Китай соответственно).

При этом вся названная продукция сопровождалась сертификатами соответствия установленным требованиям технических регламентов.

По итогам проверок из оборота изъято 200 единиц детских игрушек  и порядка 2300 единиц детской одежды и обуви.

Продавцам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, в органы по сертификации продукции направлены информационные письма о необходимости приостановления или прекращения действия сертификатов соответствия.

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 15:37 +2
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