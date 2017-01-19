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Туляки просят установить хоккейную площадку в Скуратово
Фото Дмитрия Дзюбина

Туляки просят установить хоккейную площадку в Скуратово

Но власти такую инициативу не поддерживают, говорят: денег нет.

В редакцию Myslo обратился житель Скуратово Юрий Панов. Мужчина рассказал, что в поселке 2-й Западный около школы №70 в 2015 году развалилась деревянная хоккейная коробка, где каталась местная молодежь, и теперь поиграть в хоккей в поселке ребятам негде. 

– Прежнюю хоккейную коробку мы сделали своими силами из досок. Сами договорились, чтобы рядом установили столбы освещения. И там постоянно собирались дети и молодежь, кто погонять в хоккей, а кто и просто покататься на коньках, – рассказал Юрий Панов. – Мы обратились к местным властям и в тульскую администрацию с просьбой помочь в восстановлении коробки. Нам не нужна суперсовременная, хотя бы просто деревянный корпус. Но нам отказали, сказали, что в поселке проблемы с деньгами. Объяснили, что коробка стоит 1 миллион рублей, в бюджете есть 850 тысяч, а все остальное должны собрать мы. Но с кого брать, если почти у всех жителей поселка проблемы с деньгами? А собрать нужно немалую сумму. 


В Скуратово на месте, где раньше была хоккейная площадка, сейчас пустырь. 

Через какое-то время жителям подарили надежду, власти пообещали, что коробка появится в 2016-2017 годах. Потом сроки перенесли, теперь уже на 2020 год.

– А как же здоровый образ жизни, о котором так любят говорить чиновники? – недоумевает Юрий. – Ребятам совсем некуда пойти и нечем заняться, неудивительно, что они собираются в заброшенных зданиях. Неужели подростки никому не нужны? Они же наше будущее!

В главном управлении администрации Тулы по Центральному району Myslo пояснили, что в данный момент рассматривается возможность строительства хоккейной коробки в пос. 2-й Западный в рамках программы «Народный бюджет – 2018» при участии жителей либо в рамках программы «Благоустройство территории, поддержка жизнедеятельности и удовлетворение потребностей жителей Центрального территориального округа». 

Автор: Оксана Косякова, сегодня, в 15:42 +1
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