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В Тульском кремле появятся гауптвахты
Фото из архива Myslo.

В Тульском кремле появятся гауптвахты

В планах создание музея об участниках войны в Афганистане.

Заместитель министра культуры Тульской области – директор департамента культуры Ирина Иванова напомнила, что в 2020 году будет отмечаться серьезная дата – 500-летие возведения Тульского кремля. Об этом ранее издал указ Президент Владимир Путин.

Тульская область уже начала подготовку к празднованию юбилея. В текущем году в бюджете региона предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля разрабатывается программа его дальнейшего восстановления.

Планируется воссоздание гауптвахты, нескольких осадных дворов. Продолжится работа по формированию экспозиций музеев на территории Тульского кремля. В планах создание музея об участниках войны в Афганистане, интерактивной комнаты для детей.

Ирина Иванова рассказала и о планах мероприятий на 2017 год. Тульская область вошла в федеральную программу «100 сельских клубов», согласно которой в регионе будут построены восемь новых типовых домов культуры на селе вместимостью 200-300 мест. Также по этой программе будут капитально отремонтированы еще шесть клубов.

В текущем году выделят средства на оснащение 3D-кинотеатра в Чернском районе.

В Тульской области будет функционировать 18 3D-кинозалов на территории муниципальных образований области.

В планах регионального министерства культуры проведение в этом году таких крупных традиционных мероприятий, как фестиваль комедий «Улыбнись, Россия!», фестиваль крапивы, а также музыкальные и фольклорные фестивали «Дикая мята», «Песни Бежина луга» и другие. Большой цикл мероприятий запланирован к 240-летию образования Тульской губернии.

В настоящее время уже сформирован план событийных мероприятий, в том числе проводимых муниципальными учреждениями культуры. В ближайшее время он будет представлен вниманию жителей и гостей региона.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:30 0
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