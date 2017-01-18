Тульские модели приняли участие в рождественском бале «Детские мечты»

Всероссийский благотворительный бал «Детские мечты» считается одним из главных рождественских модных событий года. Организатор бала – продюсерский центр Moscow Dreams – приготовил театрализованное представление по мотивам сказки «Золушка», где главными действующими лицами стали дети-модели.

Более ста девочек и мальчиков из разных регионов России съехались в Москву продемонстрировать свои профессиональные модельные и танцевальные навыки.

На роль ведущего был приглашен певец и преподаватель ГИТИСа Илья Викторов, а компанию ему составил туляк, актер «Ералаша» и воспитанник модельного агентства GOLD KIDS Никита Жоричев, он же сказочный персонаж — паж из сказки «Золушка».

И как в сказке, Никита искал настоящую Золушку. Туфельку примерили многие принцессы, и, конечно же, нашлась ее обладательница. А самой настоящей Золушкой стала наша знаменитая землячка певица Софья Фисенко. Специально для такого торжественного выступления дизайнерская компания L'EREDE сшила великолепное эксклюзивное платье, которое организаторы преподнесли Софье в подарок!





Софья Фисенко (справа).

Участники бала не только готовились, выступали и блистали в самых изысканных брендовых нарядах, но и посетили главную Кремлевскую елку страны, где их поприветствовал, сказал напутственное слово и благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.





Впервые в Москве в Екатерининском зале Императорского дворца музея-заповедника «Царицыно» прошел Рождественский благотворительный Всероссийский бал «Детские мечты». Более ста участников от 3 до 16 лет из 20 агентств России и стран СНГ приняли участие в этом грандиозном событии, в их числе и шесть моделей тульского агентства: Александра Ким, Катя Тихонова, Василиса Чукина, Мария Шатова, Анна-Матильда Шатова и Соня Моторина.





На протяжении трех часов тульские звездочки демонстрировали роскошные наряды в театрализованных танцевальных выходах всемирно известных брендов: L'EREDE, Pablosky, Bear Richi, Chouppete, Polinagolub, Bolero, MichalNegrin, 10 Muza. Образ дизайнерских платьев помог соответствовать уровню роскошного убранства Екатерининского дворца XVIII века. Милые дамы и юные кавалеры исполняли гавот, фокстрот, кадриль, менуэт, танго, мазурку, польку и полонез.





Праздничным завершением бала стало вручение дипломов и подарков участникам, среди которых были предложения для съемок каталогов, участие в Неделе моды, сертификаты на съемки с публикацией в федеральных глянцах. А еще – эксклюзивный торт, изготовленный специально в честь мероприятия!

В рамках мероприятия прошла благотворительная акция «Дети — Детям». Вырученные средства, собранные в рамках проекта пойдут на благотворительные цели в поддержку Смоленского детского дома.