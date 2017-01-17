Тульские студенты примерили на себя роль полицейских

В Тульской области стартовала акция «Студенческий десант». Учащиеся четырех тульских вузов и трех сузов проходят краткосрочную стажировку в рядах полиции.

17 января студенты побывали в батальоне ППС, подразделении по делам несовершеннолетних, ГИБДД и отделах полиции Тулы. Стражи порядка рассказали о деталях служебной деятельности.

Наибольший интерес у студентов вызвали экспертно-криминалистический центр и центр кинологической службы. Эксперты рассказали студентам о способах обнаружения следов на месте преступления, а кинологи продемонстрировали, как служебные собаки находят взрывчатые и наркотические вещества и как задерживают злоумышленников.

18 января участники акции сразятся в спортивных эстафетах и мини-футболе с командой УМВД. А 19 января студентам продемонстрируют приемы задержания правонарушителей и рукопашный бой, а также проведут занятие по сборке и разборке пистолета. Молодые люди попробуют сдать зачет в спортзале в соответствии с требованиями, предъявляемыми к поступающим на службу в полицию.

Итоги акции подведут 23 января. Глава тульской полиции наградит самых активных участников акции, победителей турнира по мини-футболу, спортивным состязаниям, брейн-рингу и конкурсам.