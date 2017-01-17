В отделениях Почты России внедряют электронные очереди

Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране. К концу 2016 года было установлено 150 систем — 100 в Москве и 50 в регионах страны.

В 2017 году в России установят еще 1350 электронных очередей.

Массовое внедрение системы в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.

Отмечается, что при выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3−4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, где более трех окон приема посетителей.

Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около пяти тысяч аппаратно-программных комплексов.

- Внедрение электронных очередей — только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора, — отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети Блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.