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В Богородицке полицейские обнаружили у местного жителя пакет с марихуаной

В Богородицке полицейские обнаружили у местного жителя пакет с марихуаной

По этому факту возбуждено уголовное дело.

В Богородицке полицейские выявили преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудникам полиции поступила информация, что 25-летний безработный местный житель может хранить при себе наркотическое средство. При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились. Полицейские задержали подозреваемого в ходе проведенных мероприятий.

У мужчины при себе был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с растительной массой зеленого цвета.

В экспертно-криминалистическом центре, при проведении исследования, установлено, что подозреваемый хранил 31 грамм марихуаны. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:00 0
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