В Богородицке полицейские обнаружили у местного жителя пакет с марихуаной

В Богородицке полицейские выявили преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Сотрудникам полиции поступила информация, что 25-летний безработный местный житель может хранить при себе наркотическое средство. При дальнейшей проверке эти сведения подтвердились. Полицейские задержали подозреваемого в ходе проведенных мероприятий.

У мужчины при себе был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с растительной массой зеленого цвета.

В экспертно-криминалистическом центре, при проведении исследования, установлено, что подозреваемый хранил 31 грамм марихуаны. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, предусматривающее ответственность за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.