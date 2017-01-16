В Туле прошли областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах
Команда из оружейной столицы в командном зачете заняла первое место.
15 января в Туле прошел чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию на лыжах.
Первое место заняли:
- Анна Сафронова,
- Софья Балашова,
- Антон Копанов,
- Владимир Борисов,
Второе место:
- Арина Лушкина,
- Фёдор Громов,
- Алексей Унчиков.
Третье место:
- Кирилл Шестаков,
- Кирилл Воропаев,
- Кристина Мухина.
Также 15 января состоялся второй этап
Первое место заняли:
- Анна Сафронова,
- Алиса Сазонова,
- Софья Балашова,
- Антон Копанов,
- Владимир Борисов.
Второе место:
- Вероника Павлова,
- Арина Лушкина,
- Данила Гаврилов,
- Фёдор Громов,
- Алексей Унчиков.
Третье место:
- Кристина Мухина,
- Кирилл Шестаков,
- Кирилл Воропаев.
Кроме того, в этот день состоялась VIII зимняя Спартакиада учащихся России по спортивному ориентированию на лыжах.
Первое место заняла Анна Сафронова, третье – Кирилл Шестаков.
Команда Тулы в командном зачете заняла первое место.
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