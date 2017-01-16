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В Туле прошли областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

В Туле прошли областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

Команда из оружейной столицы в командном зачете заняла первое место.

15 января в Туле прошел чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию на лыжах.

Первое место заняли:

  • Анна Сафронова,
  • Софья Балашова,
  • Антон Копанов,
  • Владимир Борисов,

Второе место:

  • Арина Лушкина,
  • Фёдор Громов,
  • Алексей Унчиков.

Третье место:

  • Кирилл Шестаков,
  • Кирилл Воропаев,
  • Кристина Мухина.

 


Также 15 января состоялся второй этап Кубка ОО ФСО Тульской области по спортивному ориентированию на лыжах.

Первое место заняли:

  • Анна Сафронова,
  • Алиса Сазонова,
  • Софья Балашова,
  • Антон Копанов,
  • Владимир Борисов.

Второе место:

  • Вероника Павлова,
  • Арина Лушкина,
  • Данила Гаврилов,
  • Фёдор Громов,
  • Алексей Унчиков.

Третье место:

  • Кристина Мухина,
  • Кирилл Шестаков,
  • Кирилл Воропаев.
 

Кроме того, в этот день состоялась VIII зимняя Спартакиада учащихся России по спортивному ориентированию на лыжах.

Первое место заняла Анна Сафронова, третье – Кирилл Шестаков.


Команда Тулы в командном зачете заняла первое место.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:00 +6
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