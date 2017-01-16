В Туле прошли областные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах

Команда из оружейной столицы в командном зачете заняла первое место.

15 января в Туле прошел чемпионат и первенство области по спортивному ориентированию на лыжах.

Первое место заняли:

Анна Сафронова,

Софья Балашова,

Антон Копанов,

Владимир Борисов,

Второе место:

Арина Лушкина,

Фёдор Громов,

Алексей Унчиков.

Третье место:

Кирилл Шестаков,

Кирилл Воропаев,

Кристина Мухина.



Также 15 января состоялся второй этап Кубка ОО ФСО Тульской области по спортивному ориентированию на лыжах.

Первое место заняли:

Анна Сафронова,

Алиса Сазонова,

Софья Балашова,

Антон Копанов,

Владимир Борисов.

Второе место:

Вероника Павлова,

Арина Лушкина,

Данила Гаврилов,

Фёдор Громов,

Алексей Унчиков.

Третье место:

Кристина Мухина,

Кирилл Шестаков,

Кирилл Воропаев.

Кроме того, в этот день состоялась VIII зимняя Спартакиада учащихся России по спортивному ориентированию на лыжах.

Первое место заняла Анна Сафронова, третье – Кирилл Шестаков.