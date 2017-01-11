новости
новости
Регистрация
Тулу накроет сильный снегопад
Фото из архива Myslo.

Тулу накроет сильный снегопад

По прогнозам синоптиков, это произойдет завтра, 12 января.

В Тульской области ожидается снегопад. По прогнозам синоптиков, уже завтра, 12 января, днем пойдет сильный снег. Температура воздуха ночью будет -9 градусов, а днем -2. Ветер 6 м/с.

Гидрометцентр сообщает, что снег ожидается всю неделю. Правда, обещают, что это будет не снегопад, а «небольшие осадки». 13 января ночью за окном обещают -6 градусов, днем -3.

На выходные немного потеплеет. В субботу, 14 января, ночью ожидается -5, днем 0 градусов. В воскресенье и вовсе температура станет плюсовой. Днем, по прогнозам синоптиков, будет 1 градус тепла.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:50 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снегопадснегпогода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Седая зима в Платоновском парке
Седая зима в Платоновском парке
Где в Туле 12 января не будет электричества
Где в Туле 12 января не будет электричества
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика