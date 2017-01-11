Тулу накроет сильный снегопад

Фото из архива Myslo.

В Тульской области ожидается снегопад. По прогнозам синоптиков, уже завтра, 12 января, днем пойдет сильный снег. Температура воздуха ночью будет -9 градусов, а днем -2. Ветер 6 м/с.

Гидрометцентр сообщает, что снег ожидается всю неделю. Правда, обещают, что это будет не снегопад, а «небольшие осадки». 13 января ночью за окном обещают -6 градусов, днем -3.

На выходные немного потеплеет. В субботу, 14 января, ночью ожидается -5, днем 0 градусов. В воскресенье и вовсе температура станет плюсовой. Днем, по прогнозам синоптиков, будет 1 градус тепла.