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Где в Туле 12 января не будет электричества

Где в Туле 12 января не будет электричества

АО «Тулгорэлектросети» предупреждает об отключении электричества из-за плановых работ.

Сотрудники АО «Тулгорэлектросети» 12 января 2017 года будут проводить плановые работы по перетяжке проводов, обрезке деревьев и замене вводов. В связи с этим в ряде домов будет отсутствовать электроснабжение с 9.00 до 16.00.

Отключенные дома:

Начало ремонта

Окончание ремонта

Отключенные жилые дома

12.01.17 09.00

12.01.17 16.00

улица Ф. Энгельса, 70

12.01.17 09.00

12.01.17 16.00

улица К.Цеткин, 10-16; улица Халтурина, 4, 6; Красноармейский проспект, 19а

12.01.17 09.00

12.01.17 16.00

Мясново: 1-й проезд, 7-29 (нечётн.), 2а-18а (чётн.); 2-й проезд, 10а-32 (чётн.), 5-23 (нечётн.); улица Кабакова, 22-32б (чётн.), 23, 29; 3-й проезд, 1а-1е, 1-9 (нечётн.), 2а, 2б, 2в, 2-16а (чётн.); улица Воздухофлотская, 20

12.01.17 09.00

12.01.17 16.00

улица Пузакова, 131-145 (нечётн.); улица Штыковая, 204-228 (чётн.), 181-209 (нечётн.); пер. Гончарова, 3-37 (нечётн.); улица Б.Гончары, 21-122

12.01.17 09.00

12.01.17 16.00

8-й проезд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й проезд, 36-46 (чётн.), 39б-51 (нечётн.); 26-й проезд, 1-10; улица Карпова, 50, 52, 58, 60; 13-й проезд, 13, 14, 15

12.01.17 09.00

12.01.17 16.00

улица 2-я Криволученская, 18-38 (чётн.), 27-45 (нечётн.); улица 1-я Криволученская, 6-12 (чётн.), 13-53 (нечётн.); улица 5-я Криволученская, 22-28 (чётн.)

12.01.17 09.00

12.01.17 16.00

улица Л. Толстого, 38-68 (чётн.), 45-75 (нечётн.); улица Будёного, 32-56 (чётн.), 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); улица Тимирязева, 28-34 (чётн.), 31, 33; улица Гоголевская, 6-16 (чётн.), 3-13 (нечётн.)

12.01.17 09.00

12.01.17 16.00

поселок Косая Гора: улица Победы, 1-29; улица Шмидта, 3-11 (нечётн.), 2

 

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 16:45 −1
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