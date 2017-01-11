Где в Туле 12 января не будет электричества

Сотрудники АО «Тулгорэлектросети» 12 января 2017 года будут проводить плановые работы по перетяжке проводов, обрезке деревьев и замене вводов. В связи с этим в ряде домов будет отсутствовать электроснабжение с 9.00 до 16.00.

Отключенные дома: