В Туле выберут самую красивую замужнюю женщину

Областной конкурс «Миссис Тула — 2017» пройдет в канун Международного женского дня. Это необычайно яркое и праздничное шоу для всей семьи создаст весеннее настроение и подарит тулякам и гостям города незабываемые впечатления. А у победительницы появится возможность представить наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International».



К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:



* возраст от 18 лет

* наличие детей

* имеющие прописку в Тульской области



Елена Кучерявая, «Миссис Тула — 2016».





Участницы будут оцениваться в трёх выходах:



* Представление конкурсанток.

* Творческий выход (танец, вокал, драматургия, оригинальный жанр). Приветствуется помощь членов семьи.

* Дефиле в вечерних платьях.



Запись на кастинг по телефону 704-734. Анкету для участия можно заполнить на сайте www.lindamodel.ru