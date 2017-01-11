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В Туле выберут самую красивую замужнюю женщину

В Туле выберут самую красивую замужнюю женщину

Модельное агентство Linda объявляет кастинг на конкурс элегантности, красоты и талантов среди замужних женщин, имеющих детей, «Миссис Тула — 2017».

Областной конкурс «Миссис Тула — 2017» пройдет в канун Международного женского дня. Это необычайно яркое и праздничное шоу для всей семьи создаст весеннее настроение и подарит тулякам и гостям города незабываемые впечатления. А у победительницы появится возможность представить наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International».

К участию в конкурсе допускаются представительницы, отвечающие следующим критериям:

* возраст от 18 лет
* наличие детей
* имеющие прописку в Тульской области

 


Елена Кучерявая, «Миссис Тула — 2016».



Участницы будут оцениваться в трёх выходах:

* Представление конкурсанток.
* Творческий выход (танец, вокал, драматургия, оригинальный жанр). Приветствуется помощь членов семьи.
* Дефиле в вечерних платьях.

Запись на кастинг по телефону 704-734. Анкету для участия можно заполнить на сайте www.lindamodel.ru

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:32 +2
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Люди
Елена Кучерявая
Место
ТулаLinda

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