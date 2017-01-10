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Стартовал Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2017»
Фото предоставлено пресс-службой ФГУП «Почта России»

Стартовал Всероссийский конкурс «Лучший урок письма-2017»

В Год экологии школьники напишут письма о сохранении природы России и Амурских тиграх.

Главной темой XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017» оргкомитетом определена совместная номинация Почты России и МГУ им. М.В. Ломоносова «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет». Также Почта России совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации объявила новую тему, посвященную Году экологии: «Что я делаю, чтобы сохранить природу России».

Вопросам охраны природы будет также посвящена номинация «У меня дома живет амурский тигр», которая ориентирована для учащихся средних и младших классов. Второй год подряд она проводится Почтой России при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

Детские письма и рисунки, посвященные проблеме сохранения окружающей среды и другим темам конкурса, будут приниматься до 15 августа 2017 года. С Положением о конкурсе и правилах участия можно ознакомиться  на официальном сайте.

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится Почтой России, Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и Учительской газетой и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны. В ходе конкурса в школах и других учебных заведениях по всей стране проводятся открытые «Уроки письма», на которых учащихся знакомят с историей и традициями эпистолярного жанра, учат культуре письма.

В традиционном ежегодном конкурсе появилась еще одна новая номинация: «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог (-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?». Эта номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 1 апреля 2017 года.

Всего в XV Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, дружбе народов, сохранению семейных ценностей, амурскому тигру.

Номинации XV Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2017»:

  1. «Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет» (совместно с Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова)
  2. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ).
  3. «Году экологии посвящается: Что я делаю, чтобы сохранить природу России» (совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации).
  4. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).
  5. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).
  6. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).
  7. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.
  8. «Вообрази, что ты советник нового Генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог(-ла) бы ему решить в первую очередь? Какой бы совет ты дал(-ла), чтобы он справился с ее решением?», номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра. Работы по данной номинации должны быть направлены в оргкомитет не позднее 01 апреля 2017 года.
  9. «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…» (совместно с «Почта Банк»).
  10. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с еженедельным детским изданием «Классный журнал»).
  11. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).
Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 19:45 0
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