Внимание: в программе концерта в Ясной Поляне серьезные изменения

Солистка Ольга Олейникова не сможет выступить по состоянию здоровья. Вместо нее в концерте примет участие Светлана Жаворонкова и другие музыканты.

Напомним, 7 января в Доме культуры «Ясная Поляна» пройдет традиционный рождественский концерт. Гости вечера - вокалистка Ольга Олейникова и мультиинструменталист Николай Добкин. Но сейчас стало известно: Ольга попала в больницу и не сможет выступить.

Как сообщили Myslo, состоянию Ольги ничто не угрожает, но она вынуждена провести несколько дней под присмотром врачей.

Вместо Ольги согласилась выступить одна из самых ярких соул-певиц московской сцены Светлана Жаворонкова. Вместе с ней на концерт приедет гитарист Юрий Новгородский и перкуссионист Владимир Воеводин.

Организаторы концерта обещают: будет по-настоящему душевно и чувственно!

справка myslo

Сценический образ Светланы Жаворонковой – яркий личностный тембр в сочетании с безупречным вкусом и искренней, искусной подачей.

Ее творчество высоко оценено и широкой публикой, и кругом музыкальных экспертов.

Свежее подтверждение этому – первое место в категории «Вокал» на Международном конкурсе «Усадьба Джаз Роза Хутор», заслуженное Светланой летом 2016 года.