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На въезде в Тулу БМВ врезался в стелу
Фото УГИБДД по Тульской области.

На въезде в Тулу БМВ врезался в стелу

Водителя увезли в реанимацию.

29 декабря в 23.25 на 98-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (на въезде в Тулу) 35-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х3», предположительно, не справился с управлением, врезался в стелу и улетел в кювет. Удар был такой силы, что у машины срезало крышу.

Водителя с различными травмами доставили в реанимационное отделение.

Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области. Кроме того, сотрудники МЧС доставали пострадавшего из автомобиля с помощью специального инструмента.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:46 0
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