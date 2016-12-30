На въезде в Тулу БМВ врезался в стелу

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 декабря в 23.25 на 98-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» (на въезде в Тулу) 35-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ Х3», предположительно, не справился с управлением, врезался в стелу и улетел в кювет. Удар был такой силы, что у машины срезало крышу.

Водителя с различными травмами доставили в реанимационное отделение.

Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области. Кроме того, сотрудники МЧС доставали пострадавшего из автомобиля с помощью специального инструмента.