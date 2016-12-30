На Павшинском Мосту пьяный пешеход попал под машину
К счастью, мужчина получил незначительные травмы.
30 декабря около 8 утра в Туле на Павшинском Мосту (возле дома № 3) пьяного пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, сбил БМВ.
Пешеходный переход был в 150 метрах от места ДТП.
Как сообщили в УМВД России по Тульской области, 31-летний мужчина получил незначительные телесные повреждения. Ему оказали медицинскую помощь на месте.
Установлено, что водитель был трезв и ехал с разрешенной скоростью.