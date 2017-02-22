В Туле идет «передел» платных парковок

На рабочей группе экс­перты, активисты и чиновники обсудили, какие улицы будут бесплатными, какие – нет. И прикинули, почем будет час парковки в центре.

Анастасия Дементьева, депутат Тульской гордумы, представила результаты обследования парковочного пространства:

Анастасия Дементьева - Вместе с представителями движения «Свободная Тула» обследованы улицы: Льва Толстого, Революции, Вересаева, Халтурина, Энгельса, Лейтейзена, Красноармейский проспект, проспект Ленина. Есть предложение сделать часть мест бесплатными, а часть — наоборот. Платное пространство сократится на 293 места. Всего парковочных платных мест будет 4347 (было 4640).



Бесплатными станут:

ул. Пушкинская (от ул. Ф. Энгельса до ул. Свободы (справа) — 12/2 (12 мест, 2 из которых для инвалидов);

ул. Оборонная (от ул. Войкова до ул. Тимирязева) — 6/1;

ул. Староникитская (полностью) — 25/4;

ул. Тульского Рабочего полка (полностью) — 221/21;

ул. М. Смирнова (от ул. Колетвинова до ул. Л. Толстого) — 41/5;

ул. Демонстрации (от ул. Первомайской до ул. Путейской) — 2/0 и (от ул. Ленина до ул. Лейтейзена) — 11/1;

ул. Ф. Смирнова (от ул. Сойфера до ул. Коминтерна) — 33/2;

ул. Путейская (от д. № 6-а до ул. Демонстрации) — 26/4;

ул. Л. Толстого (от ул. Тимирязева до ул. М. Тореза) — 64/10, с установкой дорожного знака 3.27;

ул. Пирогова (от ул. М. Смирнова до ул. Каминского) — 9/0, с установкой дорожного знака 3.27;

ул. Менделеевская (от пер. Садовый до ул. Тургеневской (справа) — 4/0, с установкой дорожного знака 3.27;

ул. Вересаева (от ул. Первомайской до ул. Демонстрации) — 14/3;

ул. Пушкинская (от ул. Лейтейзена до ул. Демонстрации) — 19/3;

ул. Пушкинская (от ул. Лейтейзена до ул. Демонстрации) — 11/0, с установкой дорожного знака 3.27;

ул. Сойфера, 37-а — 21/2;

ул. Л. Толстого (от ул. Ф. Энгельса до ул. Бундурина — четная сторона) — 18/2 с установкой дорожного знака 3.27;

ул. Металлистов (в районе пересечения с ул. Советской — четная сторона) — 4/2;

ул. Л. Толстого от ул. С. Перовской до ул. Фрунзе (обе стороны) -59/2;

ул. Революции, напротив дома № 55 — оставить для парковки инвалидов.

Платными сделают:

пр. Красноармейский, 6 (новый карман) — 6/1;

пр. Ленина от ул. Советской до ул. Агеева (расширение существующих карманов) — 72/5;

площадную парковку возле ТЦ «Утюг» — 67/7;

пр. Ленина, 77 — (экопарковка) — 4/0;

пр. Красноармейский, 21 — 8/1;

ул. Халтурина от ул. Демонстрации до ул. Гоголевской (обе стороны) — 8/1.

Галина Сапегина, зам. начальника финуправления администрации Тулы, представила финансовый анализ проекта за 2016 год и различные варианты расчетов этого проекта на 2017-й — с разной ценой за час парковки.

Галина Сапегина - Доходы за год (плата за паркинг, абонемены и штрафы) составили 41 295 000 руб. Расходы — 49 239 000 руб. Годовой убыток 7 944 000 руб.



По словам финансиста, если не менять схему и цену паркинга, то в 2017 году доходы будут примерно такие же:

41 295 000 руб. А расходы чуть меньше — 47 541 000 руб.

Сокращение расходов достигнуто за счет сокращения четырех сотрудников, но проект по-прежнему будет убыточным.

Рассчитали финансисты и возможный результат проекта в 2017 году, если количество мест будет сокращено, как предлагает рабочая группа, а цена повысится. Например, в два раза.

В этом случае при тех же расходах и полной загрузке парковочных мест проект выходит в прибыль 13 487 000 руб. И даже если зона платного паркинга будет загружена на 80%, все равно проект будет прибыльный

(3 531 000 руб.).

- А сколько будет стоить при этом месячный абонемент для резидентов? — поинтересовался Виктор Осташев, депутат Тульской гордумы.

Оказалось, что 2250 рублей в месяц. А на платной охраняемой парковке средняя цена по городу 2000 рублей, в теплой подземной — 3000 рублей.

То есть парковка на ограниченное время на улице дороже круглосуточной охраняемой!

Станислав Курский, представитель «Свободной Тулы»:

Станислав Курский - Двукратное повышение цены на абонементы, которые приносят половину дохода проекту, оттолкнет туляков!

Станислав поинтересовался: просчитывали ли финансисты проект с сокращенными парковочными местами?

Оказывается, в этом случае убытки увеличатся, потому что доходная часть сократится почти на 3 млн руб., а расходы уменьшатся всего на 700 тыс. руб. Это вызвало недоумение у собравшихся: как же так, ведь мы сокращаем невостребованные парковочные места, которые дохода не приносили в 2016 году и не приносят в этом.

Михаил Глухов, председатель Тульского отделения «Опоры России»:

Михаил Глухов - Может быть, следовало сделать расчет с учетом загрузки каждой парковочной зоны? Ведь при запуске проекта разработчики обещали подробный анализ.



Оказалось, никаких точных данных для расчета никто не предоставлял. Расчет собравшиеся признали некорректным и предложили финансистам сделать его более точным.

- Давайте посмотрим поподробнее на расходы. На что идут средства по строке «Содержание автоматизированого парковочного комплекса»? — спросили из зала. На эту статью, по проекту 2017 года, предполагается потратить 5 886 000 руб. Причем из них всего 1,9 млн — зарплата сотрудников АТИ, а 3,9 млн — обслуживание автоматизированного парковочного комплекса.

Алина Кабирова, зам. начальника административно-технической комиссии:

Алина Кабирова - Сюда входит отправка смс-уведомлений, оплата работы колл-центра, сервисное обслуживание самой программы — на всё это идет 325 тыс. руб. в месяц. Плюс работа 4-х сотрудников АТИ, которые проверяют нарушения по фотофиксации.

По этой статье расходов вопросов не возникло.

А вот зарплата сотрудников «Спецавтохозяйства» в графе «Уборка парковочных карманов» вызвала вопросы. Собравшиеся забросали представителя предприятия жалобами на неубранные парковочные карманы: на ручную уборку парковочных карманов выделено 18 млн рублей. И работа должна быть выполнена!

Мориса Тореза, Жуковского, Тургеневская… Эти улицы, по словам депутата Виктора Осташева, убирают плохо.

- Может быть, за уборку надо меньше платить? — предложили активисты.

- Мы каждый день делаем фиксацию уборки улиц и парковок, — заявил представитель «Спецавтохозяйства». Правда, он не уточнил, что с этой видео­фиксацией делают дальше.

- Надо просчитать разные варианты — с разной ценой и различными размерами зон, — предложил Михаил Глухов.

Ярослав Муравский, член Общественной палаты:

Ярослав Муравский - Предлагаю рассматривать тарифы не по большим зонам, а точечно, например, увеличить цену на Московском вокзале, на проспектах.

- Все-таки повышение цены на 50% психологически можно принять, чем двукратное, — сказала Татьяна Ларина, зам-пред городской Думы.

Решили посчитать варианты по цене за час 20/40 рублей и 15/30 рублей. И расширить дорогую зону. Результаты расчетов рабочая группа рассмотрит в ближайшее время.