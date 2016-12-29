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Тульский Роспотребнадзор снял с реализации 174 литра спиртосодержащей продукции

Тульский Роспотребнадзор снял с реализации 174 литра спиртосодержащей продукции

В том числе непищевой.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело внеплановую проверку производства и оборота спиртосодержащей продукции в регионе. Так, было исследовано 140 объектов торговли продовольственными и непродовольственными товарами, аптечных учреждений.

За нарушения требований технических регламентов, связанных с хранением продукции, сопроводительной документацией, составлено 48 протоколов об административном правонарушении.

Кроме того, снято с реализации 24 партии спиртосодержащей продукции объемом 174,3 литра, в том числе непищевой.

В Алексинском районе сняли с реализации тоник «Медовый» и лосьон «Вита-септ»; в Богородицком районе — лосьон «Вита-септ», в Донском — косметическое средство «Сила природы» общим объемом 28,3 литра.

Роспотребнадзор напоминает: спиртосодержащая непищевая продукция, в том числе парфюмерно-косметическая и товары бытовой химии, не предназначена для применения в пищевых целях.

Напомним, что с 26 декабря на 30 дней запрещена розничная продажа спиртосодержащей продукции бытового назначения.

В случае нарушения этого закона Управление Роспотребнадзора по Тульской области просит сообщать данные факты на горячую линию, которая будет работать с 28 декабря по 24 января 2017 года:

  • в рабочие дни — по телефонам 8 (4872) 37-32-74, 37-32-22 (с 9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00);
  • в выходные и праздничные дни — по телефону 8 (4872) 31-28-79 (с 9.00 до 15.00).
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:08 +1
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