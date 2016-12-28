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За сокрытие от налоговой 15 млн рублей туляк оштрафован на 300 тысяч рублей
Источник фото: news-r.ru

За сокрытие от налоговой 15 млн рублей туляк оштрафован на 300 тысяч рублей

Являясь гендиректором, он подделал документы и подал в налоговую ложные декларации.

В Туле вынесен приговор 51-летнему бывшего генеральному директору ООО «Оптовые технологии». Он признан виновным в уклонении от уплаты крупной суммы налога (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Мужчина включил в налоговые декларации за три квартала 2011 года ложные сведения о налоговых вычетах по НДС стоимости товаров, приобретенных у контрагента на основании недостоверных счетов-фактур.

Таким образом, он уклонился от уплаты налогов более чем на 15 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, а также в полном объеме удовлетворен гражданский иск о взыскании неуплаченной суммы налогов.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:55 0
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