Третий дом «СУ-155» в Туле введен в эксплуатацию

Всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 59 домов в России.

Группа компаний «СУ-155» имеет многочисленные просроченные обязательства перед дольщиками и пайщиками.

Напомним, что в декабре 2015 года правительственная комиссия выбрала «Российский капитал» банком, уполномоченным выполнить достройку объектов ГУ «СУ-155» в 14 регионах РФ.

На сегодняшний день 38 жилых домов введены в эксплуатацию, еще на 23 жилых объектах ведется итоговая проверка. Всего до конца года планируется ввести в эксплуатацию 59 домов.

В Туле третий дом из числа недостроенных группой компаний «СУ-155» получил разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении ответственного за достройку объектов группы банка «Российский капитал».

«Получено разрешение на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома в городе Туле, поселок Нижняя Китаевка, корпус 2. Уже в начале будущего года 252 семьи туляков, в рамках реализации региональной программы расселения граждан из аварийного жилого фонда, смогут начать осмотр своих квартир», — отмечается в пресс-релизе.