Как будут работать поликлиники в праздничные дни
Размещаем график работы поликлиник в период новогодних праздников с 1 по 8 января.
С 1 по 8 января 2017 года поликлиники государственных учреждений здравоохранения Тульской области будут работать по следующему графику:
1 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.
2 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.
3 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.
4 января - с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 15.00.
5 января - с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 15.00.
6 января - с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 15.00.
7 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.
8 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.
В период новогодних праздников также предусмотрена незамедлительная госпитализация пациентов, нуждающихся в оказании экстренной стационарной медицинской помощи.