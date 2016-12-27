Как будут работать поликлиники в праздничные дни

Размещаем график работы поликлиник в период новогодних праздников с 1 по 8 января.

С 1 по 8 января 2017 года поликлиники государственных учреждений здравоохранения Тульской области будут работать по следующему графику:

1 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.

2 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.

3 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.

4 января - с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 15.00.

5 января - с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 15.00.

6 января - с 8.00 до 18.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 15.00.

7 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.

8 января - с 9.00 до 15.00, вызов врача на дом - с 8.00 до 13.00.

В период новогодних праздников также предусмотрена незамедлительная госпитализация пациентов, нуждающихся в оказании экстренной стационарной медицинской помощи.