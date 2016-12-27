Алексей Дюмин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем тех, для кого спасение человеческих жизней стало призванием.

Вы выбрали для себя непростую, важную и очень нужную работу — приходить на выручку в самых трудных ситуациях. Своим мужественным, благородным трудом вы помогаете преодолевать последствия природных и техногенных катастроф и аварий. В стремительно меняющейся обстановке в мире, когда возрастает вероятность трагедий, подобных недавнему крушению самолета, ваша работа становится особенно значимой.

Перед спасателями стоит важнейшая задача — в любой момент быть готовыми действовать решительно, четко и быстро, прогнозировать и предотвращать бедствия.

Уверен, что слаженность, профессионализм и самоотверженность сотрудников МЧС и впредь будут оставаться надежным гарантом безопасности жителей Тульской области и всей нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Алексей Дюмин, губернатор Тульской области.

Редакция Myslo и «Слободы» присоединяется к поздравлениям!