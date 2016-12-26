Сначала больно, потом хорошо: власти о двухстороннем движении в Пролетарском районе

В середине декабря по решению городских властей в Туле на улицах Карла Маркса, Кирова и Осташева открыли двухстороннее движение.

Туляки восприняли идею в штыки, писали петицию . Движение все же открыли . Это вызвало шквал негодования, пробок и гневных откликов. Общий тон поступающих в редакцию комментариев был таков: это ад

Редакция Myslo, как и обещала пользователям, обратилась за официальным ответом к тульским властям. Мы спросили:

кто это все придумал?

как чиновники оценивают первые итоги введения двухстороннего движения?

дальше-то что, собственно, будет?

И вот какой ответ получили.

«Решение о целесообразности введения двухстороннего движения на нескольких участках улиц Пролетарского округа было принято специалистами управления по городскому хозяйству администрации города Тулы совместно с сотрудниками кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ и Госавтоинспекции на основании анализа транспортной ситуации на данном участке».

Далее чиновники перечислили плюсы введения двухстороннего движения, которые заявляли еще 15 декабря, Myslo писал о них вот тут.

«Также данный вопрос актуален, поскольку в 2017 году администрация Тулы планирует провести капремонт трамвайного пути по ул. Марата и ул. Епифанская, с ремонтом трамвайных переездов. Это позволит организовать движение транспорта на совмещенном трамвайном полотне, и разгрузить транспортный поток в центральной части Пролетарского района».

По поводу недовольства туляков, которые строчат гневные отзывы в соцсетях и комментариях на нашем портале, Роман Мурзин сообщил следующее:

«Анализ отзывов граждан по вышеуказанному вопросу показывает: количество довольных и недовольных нововведением автомобилистов примерно равно. Нововведения в первое время воспринимаются автолюбителями неоднозначно и зачастую вызывают большое количество негативных отзывов (например, введение одностороннего движения на ул. Жуковского, Тургеневская, Гоголевская, Л. Толстого).

Однако как показывает практика, в дальнейшем данные мероприятия приводят к увеличению пропускной способности отдельных участков улично-дорожной сети».

Тульские власти сообщили, что собирают статистику об интенсивности движения транспорта в каждом направлении, проводят мониторинг перераспределения транспортных потоков.

По результатам исследований чиновники решат, как нужно откорректировать режимы работы светофоров и схемы движения транспорта.

Редакция Myslo также обратилась за комментарием в УГИБДД по Тульской области. Однако дорожные полицейские от оценок воздержались, мол, времени прошло маловато, чтобы делать выводы.

Юлия Королева Друзья! Помогите определить причину коллапса! Поучаствуйте в опросе! Развернутые ответы жду в личных сообщениях, в комментариях или на почту koroleva_u@bk.ru.

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