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Сначала больно, потом хорошо: власти о двухстороннем движении в Пролетарском районе

Сначала больно, потом хорошо: власти о двухстороннем движении в Пролетарском районе

Заместитель главы администрации города Роман Мурзин прокомментировал недовольство туляков введением двухстороннего движения на трех улицах Тулы.

В середине декабря по решению городских властей в Туле на улицах Карла Маркса, Кирова и Осташева открыли двухстороннее движение.
 
Туляки восприняли идею в штыки, писали петицию. Движение все же открыли. Это вызвало шквал негодования, пробок и гневных откликов. Общий тон поступающих в редакцию комментариев был таков: это ад!
 
 

Редакция Myslo, как и обещала пользователям, обратилась за официальным ответом к тульским властям. Мы спросили:

  • кто это все придумал?
  • как чиновники оценивают первые итоги введения двухстороннего движения?
  • дальше-то что, собственно, будет?

И вот какой ответ получили.

«Решение о целесообразности введения двухстороннего движения на нескольких участках улиц Пролетарского округа было принято специалистами управления по городскому хозяйству администрации города Тулы совместно с сотрудниками кафедры «Автомобили и автомобильное хозяйство» ТулГУ и Госавтоинспекции на основании анализа транспортной ситуации на данном участке».

Далее чиновники перечислили плюсы введения двухстороннего движения, которые заявляли еще 15 декабря, Myslo писал о них вот тут.

«Также данный вопрос актуален, поскольку в 2017 году администрация Тулы планирует провести капремонт трамвайного пути по ул. Марата и ул. Епифанская, с ремонтом трамвайных переездов. Это позволит организовать движение транспорта на совмещенном трамвайном полотне, и разгрузить транспортный поток в центральной части Пролетарского района».

По поводу недовольства туляков, которые строчат гневные отзывы в соцсетях и комментариях на нашем портале, Роман Мурзин сообщил следующее:

«Анализ отзывов граждан по вышеуказанному вопросу показывает: количество довольных и недовольных нововведением автомобилистов примерно равно. Нововведения в первое время воспринимаются автолюбителями неоднозначно и зачастую вызывают большое количество негативных отзывов (например, введение одностороннего движения на ул. Жуковского, Тургеневская, Гоголевская, Л. Толстого).

Однако как показывает практика, в дальнейшем данные мероприятия приводят к увеличению пропускной способности отдельных участков улично-дорожной сети».

Тульские власти сообщили, что собирают статистику об интенсивности движения транспорта в каждом направлении, проводят мониторинг перераспределения транспортных потоков.

По результатам исследований чиновники решат, как нужно откорректировать режимы работы светофоров и схемы движения транспорта.

Редакция Myslo также обратилась за комментарием в УГИБДД по Тульской области. Однако дорожные полицейские от оценок воздержались, мол, времени прошло маловато, чтобы делать выводы.

 

Юлия Королева

Друзья! Помогите определить причину коллапса! Поучаствуйте в опросе!

 

Развернутые ответы жду в личных сообщениях, в комментариях или на почту koroleva_u@bk.ru.

 

 

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Почему двухстороннее движение в Пролетарке ухудшило ситуацию?

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:40 +3
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