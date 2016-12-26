Где в Туле 27 декабря не будет электричества

27 декабря специалисты предприятия будут проводить ремонтные работы по ряду адресов. В связи с проведением планового ремонта с 9.00 и до окончания работ от электроснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:

поселок Михалково, улица Ярославского, 2, 15,

улица Тверская, 5, 6, 13,

улица Вятская, 4, 6,

улица Колхозная, 4-14б,

улица Самарская, 3-а, 14,

улица Невская, 10, 11, 19,

улица Михалковская, 2-е, 1-а, 7,

улица Казанская, 2, 3,

поселок Лихвинка, 1-й Лихвинский проезд, 8-48 (четн.), 3-33 (нечетн.),

2-й Лихвинский проезд, 21-33 (нечетн.), 22а,

3-й Лихвинский проезд, 17-41а (нечетн.), 22-42 (четн.),

4-й Лихвинский проезд, 2-7,

5-й Лихвинский проезд, 1а-14,

6-й Лихвинский проезд, 3, 4в,

9-й Лихвинский проезд, 16д-28а (четн.), 19-33 (нечетн.),

улица Лихвинская, 4-34 (четн.),

улица Сафонова, 1-24,

проезд Новорабочий, 43-61 (нечетн.), 13-26 (четн.),

улица Дульная, 70-124 (четн.), 57-109 (нечетн.),

улица Ермоловой, 22-52 (четн.), 17-41 (нечетн.),

улица Репина, 8-а-32 (четн.), 1-29 (нечетн.),

пер. Репина, 2,

улица Газовая, 24,

улица Огарева, 2-24,

улица Войкова, 24, 24-а, 26,

улица Пионерская, 11-35а (нечетн.), 37-61 (нечетн.), 73б, 14-50 (четн.), 52-70-а (четн.).