Где в Туле 27 декабря не будет электричества
АО «Тулгорэлектросети» информирует о проведении плановых работ.
27 декабря специалисты предприятия будут проводить ремонтные работы по ряду адресов. В связи с проведением планового ремонта с 9.00 и до окончания работ от электроснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:
- поселок Михалково, улица Ярославского, 2, 15,
- улица Тверская, 5, 6, 13,
- улица Вятская, 4, 6,
- улица Колхозная, 4-14б,
- улица Самарская, 3-а, 14,
- улица Невская, 10, 11, 19,
- улица Михалковская, 2-е, 1-а, 7,
- улица Казанская, 2, 3,
- поселок Лихвинка, 1-й Лихвинский проезд, 8-48 (четн.), 3-33 (нечетн.),
- 2-й Лихвинский проезд, 21-33 (нечетн.), 22а,
- 3-й Лихвинский проезд, 17-41а (нечетн.), 22-42 (четн.),
- 4-й Лихвинский проезд, 2-7,
- 5-й Лихвинский проезд, 1а-14,
- 6-й Лихвинский проезд, 3, 4в,
- 9-й Лихвинский проезд, 16д-28а (четн.), 19-33 (нечетн.),
- улица Лихвинская, 4-34 (четн.),
- улица Сафонова, 1-24,
- проезд Новорабочий, 43-61 (нечетн.), 13-26 (четн.),
- улица Дульная, 70-124 (четн.), 57-109 (нечетн.),
- улица Ермоловой, 22-52 (четн.), 17-41 (нечетн.),
- улица Репина, 8-а-32 (четн.), 1-29 (нечетн.),
- пер. Репина, 2,
- улица Газовая, 24,
- улица Огарева, 2-24,
- улица Войкова, 24, 24-а, 26,
- улица Пионерская, 11-35а (нечетн.), 37-61 (нечетн.), 73б, 14-50 (четн.), 52-70-а (четн.).
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