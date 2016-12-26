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Где в Туле 27 декабря не будет электричества

Где в Туле 27 декабря не будет электричества

АО «Тулгорэлектросети» информирует о проведении плановых работ.

27 декабря специалисты предприятия будут проводить ремонтные работы по ряду адресов. В связи с проведением планового ремонта с 9.00 и до окончания работ от электроснабжения будут отключены объекты по следующим адресам:

  • поселок Михалково, улица Ярославского, 2, 15,
  • улица Тверская, 5, 6, 13,
  • улица Вятская, 4, 6,
  • улица Колхозная, 4-14б,
  • улица Самарская, 3-а, 14,
  • улица Невская, 10, 11, 19,
  • улица Михалковская, 2-е, 1-а, 7,
  • улица Казанская, 2, 3,
  • поселок Лихвинка, 1-й Лихвинский проезд, 8-48 (четн.), 3-33 (нечетн.),
  • 2-й Лихвинский проезд, 21-33 (нечетн.), 22а,
  • 3-й Лихвинский проезд, 17-41а (нечетн.), 22-42 (четн.),
  • 4-й Лихвинский проезд, 2-7,
  • 5-й Лихвинский проезд, 1а-14,
  • 6-й Лихвинский проезд, 3, 4в,
  • 9-й Лихвинский проезд, 16д-28а (четн.), 19-33 (нечетн.),
  • улица Лихвинская, 4-34 (четн.),
  • улица Сафонова, 1-24,
  • проезд Новорабочий, 43-61 (нечетн.), 13-26 (четн.),
  • улица Дульная, 70-124 (четн.), 57-109 (нечетн.),
  • улица Ермоловой, 22-52 (четн.), 17-41 (нечетн.),
  • улица Репина, 8-а-32 (четн.), 1-29 (нечетн.),
  • пер. Репина, 2,
  • улица Газовая, 24,
  • улица Огарева, 2-24,
  • улица Войкова, 24, 24-а, 26,
  • улица Пионерская, 11-35а (нечетн.), 37-61 (нечетн.), 73б, 14-50 (четн.), 52-70-а (четн.).
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 17:39 0
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