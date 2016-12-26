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Мужчина, изранивший ножом отца, предстанет перед судом

Мужчина, изранивший ножом отца, предстанет перед судом

В сентябре текущего года в Арсеьевском районе пьяный сын в ходе ссоры с родителем схватился за нож. Хотя старик является инвалидом второй группы.

26 декабря заместитель прокурора Арсеньевского района утвердил обвинительное заключение в отношении ранее судимого 58-летнего местного жителя, обвиняемого в угрозе убийством и нанесении побоев своему отцу (ч. 1 ст. 119 и ст. 116 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 18 сентября 2016 года пьяный мужчина поссорился со своим 79-летним отцом, инвалидом второй группы. В ходе конфликта сын схватил кухонный нож и ранил старика, нанеся удары в лицо и предплечье, при этом угрожая убить.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 17:57 +3
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Тульская областьАрсеньевский район
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пьяный сынотецнож

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