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Туляки на Московском вокзале воспели «Прекрасное далеко»

Туляки на Московском вокзале воспели «Прекрасное далеко»

Тула присоединилась к песенному флешмобу, охватившему множество городов бывшего СССР.

В субботу 17 декабря в 13.00 в здании Московского вокзала тульскими КВНщиками с подачи Владимира Пейсахова был организован флэшмоб, во время которого ребята совместно со случайно оказавшимися рядом людьми и сотрудниками вокзала исполнили любимую с детства песню «Прекрасное далеко» из кинофильма «Гостья из будущего». Тула, таким образом, передала сердечный привет многочисленным друзьям своего города и всем людям, для которых Мир, Дружба и Взаимопонимание являются основными жизненными тезисами!

Оружейная столица России подхватила волну песенного флэшмоба, запущенную студентами из Запорожья: несколько недель назад инициативные молодые люди из Украины спели на железнодорожном вокзале своего города песню из советского кинофильма «Весна на Заречной улице».

Видео с исполнением ностальгической песни вызвало большой общественный резонанс в странах бывшего СССР, и песенный флэшмоб понесся по городам: Днепропетровск, Одесса, Харьков, Мариуполь, Москва, Евпатория, Благовещенск....

Волна докатилась даже до Рима, где уроженцами бывшего СССР была исполнена «Катюша».

Вокзалы городов поют и пляшут! В этой доброй и веселой стихийной акции принимают участие люди всех возрастов, передавая приветы друг другу сквозь расстояния и демонстрируя что человеческие чувства сильнее любых границ и законов, и Тула не могла остаться в стороне.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:36 +1
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песенный флешмоб

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