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Новый Генплан Тулы не должен меняться 5 лет

Новый Генплан Тулы не должен меняться 5 лет

С таким заявлением сегодня выступил на заседании Тульской городской думы глава администрации региональной столицы Евгений Авилов.

Внесение поправок в Правила землепользования и застройки, а также утверждение Генплана Большой Тулы сегодня на внеочередном заседании рассмотрели депутаты городской думы.

Напомним, разработка очередного Генплана потребовалась после присоединения к Туле Ленинского района. После объединения площадь регионального центра увеличилась в 10 раз.

Заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы Яна Сергеева рассказала, что и Генеральный план, и изменения Правил землепользования получили одобрение на публичных слушаниях. Поступившие в ходе них около 200 замечаний от жителей на сегодняшний день учтены в документах.  

Глава администрации Тулы Евгений Авилов подчеркнул, что нынешний Генплан необходимо оставить неизменным хотя бы на 5 лет.

 «Тогда мы достигнем результатов», – подчеркнул он. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:34 0
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