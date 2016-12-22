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Житель Новомосковска помог задержать грабителя

Житель Новомосковска помог задержать грабителя

Жертвой злоумышленника стала 67-летняя пенсионерка.

При содействии местного жителя полицией в Новомосковске задержан подозреваемый в покушении на грабёж. Об этом сообщает пресс-служба УВМД по Тульской области.

Жертвой противоправного деяния стала 67-летняя пенсионерка. По предварительным данным, женщина снимала деньги в размере 9 тысяч рублей в одной из кредитных организаций города.

Стоявший за ней в очереди мужчина решил ее ограбить. Он подбежал к пенсионерке и выхватил у неё из рук сумку, после чего попытался скрыться.

Потерпевшая позвала на помощь. На это обратил внимание находившийся неподалёку житель Новомосковска.

Он стал преследовать злоумышленника, догнав, схватил его и удерживал до приезда вызванных на место происшествия полицейских.

Незамедлительно прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции доставили 27-летнего неработающего подозреваемого в отдел МВД. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на грабеж».

Полицейские благодарят жителя Новомосковска, оказавшего содействие в задержании злоумышленника.

 

сегодня, в 15:57 +1
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