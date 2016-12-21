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В Туле проезд в транспорте в новогоднюю ночь может подорожать

В Туле проезд в транспорте в новогоднюю ночь может подорожать

Коммерческие перевозчики корректируют расписание движения транспорта в новогоднюю ночь и определяют стоимость проезда.

21 декабря заместитель главы администрации города – начальник управления по жизнеобеспечению Роман Мурзин провел рабочее совещание с представителями транспортных компаний города Тулы.

Обсуждались вопросы контроля расписания движения, работы в новогодние праздники.

В ближайшее время коммерческие перевозчики скорректируют расписание движения транспорта в новогоднюю ночь и в дни новогодних праздников и определят стоимость проезда в ночь на 1 января 2017 года.

(О том, какое решение будет принято, Myslo сообщит позднее).

Роман Мурзин призвал транспортные компании соблюдать правила обслуживания пассажиров и подчеркнул, что контроль администрации за соблюдением расписания движения перевозчиками будет проводиться на регулярной основе и в 2017 году.

вчера, в 15:03 −11
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