В Туле проезд в транспорте в новогоднюю ночь может подорожать

21 декабря заместитель главы администрации города – начальник управления по жизнеобеспечению Роман Мурзин провел рабочее совещание с представителями транспортных компаний города Тулы.

Обсуждались вопросы контроля расписания движения, работы в новогодние праздники.

В ближайшее время коммерческие перевозчики скорректируют расписание движения транспорта в новогоднюю ночь и в дни новогодних праздников и определят стоимость проезда в ночь на 1 января 2017 года.

(О том, какое решение будет принято, Myslo сообщит позднее).

Роман Мурзин призвал транспортные компании соблюдать правила обслуживания пассажиров и подчеркнул, что контроль администрации за соблюдением расписания движения перевозчиками будет проводиться на регулярной основе и в 2017 году.